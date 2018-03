Belgische coach voor Michaëlla Krajicek

RIJSWIJK. De Belg Marc Dehous is de nieuwe coach van Michaëlla Krajicek. Dehous werkte in het verleden onder anderen met Kim Clijsters. ”De beslissing had ik al een paar weken geleden genomen, maar er moesten nog wat zaken afgehandeld worden en op papier gezet voor ik ermee naar buiten wilde komen”, aldus Krajicek. De tennisster staat al enige tijd op non-actief vanwege een operatie aan haar knie. Ze wil volgende week in Stuttgart haar rentree maken. Ze moet zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatsen.