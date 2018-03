Beleggers nog onzeker over reddingsplan

Beleggers in de Verenigde Staten hebben gisteren argwanend gereageerd op het reddingsplan van minister Paulson van Financiën om met een noodfonds van 700 miljard dollar riskante beleggingen van verzwakte banken over te nemen. Vrijwel alle financiële fondsen gingen op de effectenbeurs van New York hard onderuit.

De beurskoers van de in problemen geraakte bank Washington Mutual daalde met bijna 22 procent het hardst. De grote hypotheekverstrekker meldde vorige week op zoek te zijn naar een koper. Wachovia volgde met een daling van ruim 21 procent. JPMorgen verloor 13 procent. De toonaangevende indices Dow Jones, Nasdaq en S&P 500 verloren tussen de 3 en 4,2 procent. Het herstel van de olieprijs, met 15 procent ten opzichte van vrijdag, zorgde ook voor koersdalingen in andere sectoren. Zo ging General Motors met 11 procent onderuit.

Een van de financiële instellingen op Wall Street die lang stand hield was Morgan Stanley. Deze zakenbank, die uiteindelijk met een licht verlies sloot, kan een financiële injectie tegemoet zien van Mitsubishi UFJ Financial Group. De grootste bank van Japan kondigde aan een belang te willen nemen van 10 tot 20 procent. Morgan Stanley maakte, net als concurrent Goldman Sachs, bekend zich te willen omvormen tot een traditionele, bredere bank. De twee laatst overgebleven zelfstandige zakenbanken op Wall Street maakten althans bekend hun juridische structuur te wijzigen in een zogeheten ‘bankholding’. Daarmee vallen zij onder strakkere controle van de federale toezichthouder en kunnen zij voortaan gebruik maken van noodfinanciering door de centrale banken.

Een andere Japanse bank, Nomura, kondigde gisteren aan alle Aziatische activiteiten van de gesneuvelde Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers te kopen.