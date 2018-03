Bedrijf eist 2,5 mln van Stadskanaal

Groningen, 23 sept. Stadskanaal heeft een schadeclaim van 2,5 miljoen euro gekregen omdat het een nieuwe locatie aan een afvalverwerkingbedrijf heeft onthouden. Indiener van de claim is Milieu Logistiek Stadskanaal (MLS). De afvalverwerker stelt dat hem tien jaar lang de mogelijkheid is onthouden een nieuw bedrijf te bouwen op het terrein van een voormalige zetmeelfabriek.De gemeente besliste in 1998 en 2006 dat de plek gebruikt zou worden als groenlocatie.De Raad van State oordeelde in maart dat de gemeente niet langer kon vasthouden aan dat bestemmingsplan.