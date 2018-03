Bedreigde intellectuelen René Boomkens’ pamflet Topkitsch en slow science (Van Gennep, € 12,95) is een voorbeeldig uitgevoerde aanklacht tegen het rendementsdenken in het onderwijs, dat onafhankelijk denken smoort, schrijft David Rijser. ‘De Universiteit is een bedrijf dat diploma’s en praktische, economisch waardevolle kennis produceert en omzet maakt. Een intellectueel is er net zo misplaatst als op een kantoor van Unilever. Dat is al erg genoeg. Maar de wetenschapper moet zich ook netjes gedragen om de top te bereiken, of zoals Boomkens het noemt, hij dient zich te laten „disciplineren”, anders vliegt hij er uit. Daarmee wordt de onontbeerlijke kritische houding en onafhankelijkheid van wetenschappers ernstig bedreigd. Men kan deze zaken beklagen en daarmee een oude zeur worden. Men kan ook, zoals een intellectueel past, op zoek gaan naar oorzaken. Deze laatste keuze is nu gemaakt door filosoof René Boomkens, die in een pamflet probeert te achterhalen welke denkfouten aan het marktdenken in het hoger onderwijs ten grondslag liggen, en wat de alternatieven zijn. Alleen de poging al dient hogelijk te worden gewaardeerd, maar ook de uitvoering is over het algemeen uitstekend.’ René Boomkens’ pamflet Topkitsch en slow science (Van Gennep, € 12,95) is een voorbeeldig uitgevoerde aanklacht tegen het rendementsdenken in het onderwijs, schrijft David Rijser. Zie pagina 7