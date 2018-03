Werk. Voor sommigen dé manier voor zelfverwezenlijking, voor anderen – de meesten vermoedelijk – een noodzakelijk kwaad. De scherpste randen van dat kwaad zijn te zien op een fototentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam, getiteld Meisjes van de fabriek. De foto’s zijn aan het begin van de vorige eeuw gemaakt door inspecteurs van de Arbeidsinspectie. Zij bezochten fabrieken, boerderijen en thuiswerkers.

Eén gedachte kwam vooral bij me op toen ik mijn rondgang maakte: dit gebeurde nog geen eeuw geleden in Nederland. Moeder die met haar kinderen thuis garnalen zit te pellen (zie onderstaande foto), meisjes die in reusachtige, troosteloze fabriekshallen jute zakken naaien (jutespinnerij Ter Horst, Rijssen, 1914), ieder met de hand 7000 enveloppen per dag gommen (enveloppenfabriek Bontamps, Venlo, 1919) of dagelijks per persoon 25.000 stuks banket opspuiten (Twentsche Banketfabriek, Enschede, 1919).

Vaak zijn het meisjes tussen de dertien en vijftien jaar, hier en daar zijn trouwens ook jongens op de foto’s te zien; de opzet van de tentoonstelling wekt te veel de indruk dat alleen meisjes werden uitgebuit.

Al die levens in de knop gebroken, je wordt er als toeschouwer zoveel jaar later nog steeds treurig van.

Het is maar goed dat verderop in de Kunsthal toch nog even de lach mag doorbreken, want daar loopt sinds kort de expositie Bureaucratica van fotograaf Jan Banning en publicist Will Tinnemans. Zij reisden over de wereld om een beeld te geven van de ambtenarij. Delen van dit project (India, Jemen) werden eerder afgedrukt in M van NRC Handelsblad.

Zo schrijnend als Meisjes van de fabriek is, zo hilarisch is Bureaucratica. Beide tentoonstellingen gaan over de absurde kanten van werk, toch is de positie van de gefotografeerden onvergelijkbaar. Allen zijn min of meer gedwongen tot hun werk, maar de omstandigheden zijn zeer verschillend. De meisjes hebben nederige, fysiek uitputtende baantjes, de bureaucraten zitten op hun gat en kunnen macht uitoefenen. Wat beide groepen in hun werkende bestaan gemeen hebben, is de verstarring in uitzichtloosheid.

Zoals ze op die foto’s erbij zitten, zo zullen ze twintig, dertig jaar later nóg zitten. Dat is hun leven. En hun dood.

In de foto’s van Banning wordt die uitzichtloosheid vaak gesymboliseerd door enorme stapels paperassen, die al eeuwen onaangeroerd op kasten achter de berustende ambtenaar liggen te verstoffen. Hij heeft de strijd opgegeven, het zal zijn tijd wel duren. Wil iemand iets van hem gedaan krijgen? Geduld, véél geduld, graag. De bureaucraat doet alleen iets voor ons als we hem in zijn waarde laten. Hij zou niet graag willen ruilen met de fabrieksmeisjes van de vorige eeuw.

Op de terugweg kwam ik achter de Kunsthal langs de eindeloos durende bouwput in het Museumpark. Daar moet een ondergrondse parkeergarage komen. De kosten lopen uiteraard volledig uit de hand, het project blijkt zwaar onderschat. „De gemeente moet zakelijker worden”, heeft een insider gezegd. Ook dit mogen wij tot de ‘bureaucratica’ rekenen.