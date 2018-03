Artsen ontdekken medicijnfraude in Bangladesh

Amsterdam, 23 sept. Twee Nederlandse artsen van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zijn in Bangladesh zeer waarschijnlijk een medicijnschandaal op het spoor gekomen. Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft een bericht hierover, vanochtend in De Telegraaf, bevestigd. De artsen deden onderzoek naar het middel Miltefosine dat gebruikt wordt bij de behandeling van de gevaarlijke infectieziekte Leishmaniasis. Ze ontdekten dat honderden ernstig zieke patiënten in Bangladesh maandenlang werden behandeld tegen de ziekte met een middel dat Miltefosine moest voorstellen, maar geen enkele geneeskrachtige stof bleek te bevatten. De nepmedicijnen waren afkomstig van een lokale medicijnfabrikant.