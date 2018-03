Altijd vertellen waar je bent

De jeep waar ik in stapte was gestolen – daar twijfelde ik geen seconde aan. Dat krijg je als je met een autodief naar de zwarte markt gaat voor een rondleiding langs de gejatte achteruitkijkspiegels, koplampen en autoradio’s. Wil je dat zo iemand je introduceert bij zijn vaste heler in gestolen auto-onderdelen, dan moet je een vertrouwensband met hem opbouwen. En dan kun je niet kieskeurig zijn als hij je een lift aanbiedt.

Ik ging naar Maputo voor het volgende hoofdstuk van mijn boek over urbanisering in Afrika. In de Mozambikaanse hoofdstad concentreerde ik me de afgelopen twee maanden op de clandestiene wereld. Als ik iemand in Mozambique vertelde dat ik ging schrijven over de onderwereld, kwamen er altijd waarschuwingen.

„Alles wat niet helemaal legaal tot volkomen illegaal is”, zoals ik het voor vertrek omschreef, houdt niet van pottenkijkers. En in Mozambique vragen ze je niet vriendelijk om op te rotten, maar gaan ze meteen over tot geweld. Wegblijven van die types, was de strekking van het veelal bezorgde advies.

Maar wil je als journalist het dagelijks leven van mensen tonen, dan moet je juist dichtbij komen. Ik stelde mezelf gerust met de wetenschap dat ik me niet zou concentreren op de grote criminelen, maar op het kleine grut: kruimeldieven, straatdealertjes, zwarthandelaren en anderen die niet meteen een huurmoordenaar inschakelen als iets ze niet zint.

Vanzelfsprekend was ik me bewust van de risico’s van dit hoofdstuk van mijn boek. Niet in de laatste plaats omdat ik die risico’s al eens zelf had ondervonden. Eind vorig jaar was ik eveneens in Maputo, onder andere om een begin te maken met dit hoofdstuk. Toen heb ik mijn research de laatste weken op een laag pitje moeten zetten: de grond was te heet geworden onder mijn voeten.

Maar wel om een andere reden dan waar mijn gesprekspartners zich zorgen om maakten. Het probleem was vooral dat een aantal van de mannen die ik interviewde, niet begreep dat mijn interesse in hun doen en laten puur professioneel was. En dat leverde bedreigende situaties op met heren die beroepsmatig en anderszins het woord ‘nee’ niet kennen.

Iemand interviewen is een heel persoonlijk proces. Je bouwt zorgvuldig aan vertrouwelijkheid, opdat iemand zich openstelt en eerlijk tegen je is. Het is intimiteit die je meteen daarna weer teniet doet door erover te schrijven, want dat is de afspraak. Maar het is wel degelijk een vorm van intimiteit, die door de andere partij anders kan worden uitgelegd dan bedoeld.

Dus terug naar Maputo om nog eens in hetzelfde schimmige wereldje te duiken, was spannend voor mij. Ik had me voorgenomen het dit keer anders te doen. Meer te werken met tussenpersonen die ik vertrouwde: vrienden van vrienden. En het contact in geval van twijfel uitsluitend via hen laten lopen.

Van nachtelijke telefoontjes en liefdesverklaringen per sms van autohelers en mobieltjesdieven had ik mijn buik wel vol na de afgelopen keer. Ook besloot ik nu meteen alles af te kappen, als ik me ongemakkelijk voelde in een situatie of bij een persoon. In de afweging hoeveel risico een verhaal waard is, heb ik de balans eerder laten doorslaan naar mijn eigen veiligheid.

Zo heb ik een interview met een Nigeriaanse wapenhandelaar laten lopen. De twee zwijgende lijfwachten die hem overal volgden, vond ik niet eens het meest bedreigend. Maar van de manier waarop hij meteen zijn arm om mijn heupen sloeg alsof ik zijn bezit was, kreeg ik kippenvel.

Het was misschien een prachtig verhaal geworden. De Nigeriaan wilde me alles laten zien, zei hij: de handelswaar en de deals. Maar ik vermoedde dat hij er iets voor terug verwachtte wat ik niet wilde geven. Op die manier heb ik de afgelopen maanden in Maputo uit zelfbehoud minstens één mooie verhaallijn gemist. En hoewel de vakvrouw in mij moppert, weet ik zeker dat ik de juiste beslissing heb genomen.

Andere voorzorgsmaatregelen nam ik als ik op reportage ging in bijvoorbeeld de Zona Militar, de wijk waar in ieder huis drugs worden gedeald en waar je alleen binnenkomt met de juiste contacten. Ik vertelde altijd aan ten minste één vertrouwde persoon waar ik naartoe ging.

Een vriend die ik eens informeerde dat ik een heroïnehandelaar ging ontmoeten in een restaurant, werd daar zenuwachtig van. „Moet ik de politie bellen als je niet terugkomt?” vroeg hij angstig. Maar het gaat mij er meer om dat er altijd iemand is die weet waar ik als laatste uit vrije wil ben geweest. Vrijwillig zal ik nooit van locatie veranderen zonder daar iemand van op de hoogte te stellen.

Het heeft trouwens ook zijn voordelen, vrouw zijn in dit vak. Je komt minder bedreigend over, wordt met enige regelmaat onderschat (wat handig kan zijn) en komt op plekken waar mannen niet worden geduld.

Zo zat ik op een nacht een uur lang met zwengelbenen op de tafel in de kleedruimte van stripclub Luso’s de strippers te interviewen, terwijl zij zich in kralenrokjes en touwtjesstrings hesen en half of helemaal naakt mijn vragen beantwoordden.

Het nachtleven in beeld brengen betekent dat je je er met gepaste afstandelijkheid in moet storten. Broodnuchter rondlopen in een wereld waar iedereen beschonken is of anderszins onder invloed is een wonderlijke ervaring.

’s Nachts op stap met Mager, de uitsmijter van Luso’s, heb ik bijvoorbeeld alleen water gedronken. Dit om duidelijk te laten blijken dat ik niet met hem aan het stappen was, maar serieus aan het werk. Dat alles hielp, want ik heb deze keer gewoon mijn werk kunnen doen. Zonder al te grote mannelijke misverstanden.

Freelancejournaliste Femke van Zeijl (36) reist door Afrika bezuiden de Sahara om reportages te schrijven over de verstedelijking van Afrika. In juli en augustus woonde ze in Maputo, Mozambique. Deze herfst gaat ze wonen in Goma, in de Democratische Republiek Congo. Later volgen Jinja in Oeganda, Ibadan in Nigeria, Bobo-Dioulasso in Burkina-FassoOeganda (voorjaar 2009). Onderdeel van het project is een weblog over haar werk. Lees Femke’s weblog via nrcnext.nl/projecten.