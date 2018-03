Advies: niet weer berechten ontucht Enschede

Er komt zeer waarschijnlijk geen herziening van de zogenoemde Enschede ontuchtzaak. Advocaat-generaal N.A.M. Schipper heeft vandaag aan de Hoge Raad geadviseerd om de zaak niet te herzien. Er is volgens het advies geen sprake van „een nieuwe omstandigheid die het ernstige vermoeden oplevert dat de heer K. ten onrechte is veroordeeld”. Ook is er geen grond om nader onderzoek naar de zaak te doen.

In de Enschedese ontuchtzaak, werden K., zijn echtgenote en haar broer in 2000 veroordeeld voor verkrachting en ontucht met minderjarigen. De vader werd veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS, de moeder tot 5 jaar, de broer tot 7 jaar.

De zaak werd eerder onderzocht door de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS). Uit dat onderzoek bleek dat er informatie uit het dossier was gehouden. Verder waren er „vraagtekens” te plaatsen over de wijze waarop de aangifte van een van de dochters tegen haar vader tot stand was gekomen.

Volgens K.’s advocaat G.J. Knoops bevatte het CEAS-onderzoek voldoende aanleiding voor een herziening van de zaak. Advocaat-generaal Schipper stelt daarentegen dat het CEAS-onderzoek geen novum bevatte, een nieuw feit dat zou hebben geleid tot een ander oordeel van de rechter. De Hoge Raad volgt de adviezen van de advocaat-generaal meestal op.

De Enschedese ontuchtzaak is een van de zaken die bekend staan als mogelijke rechterlijke dwalingen. Andere zijn die rond Lucia de B. en Ina Post.

Voorzitter Ybo Buruma van de CEAS vindt dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad in de toekomst bij onderzoek naar rechtelijke dwalingen niet alleen politie en justitie, maar ook de rechters om opheldering moet kunnen vragen. Buruma zei dat gisteravond in Nova.

Buruma noemde de mogelijkheden van de commissie beperkt. „Misschien wel het grootste probleem waar onze commissie voor staat, is dat wij alleen gaan over politie en Openbaar Ministerie en dat wij niet kunnen oordelen over het oordeel van de rechter.”

Buruma vertelde dat zijn commissie „een stuk of vier of vijf zaken” niet in behandeling kan nemen. Als je naar die rechtszaken kijkt, zei hij, „begrijp je niet waar de rechter zijn overtuiging op heeft gebaseerd om tot een veroordeling te komen.” Hij wilde niet zeggen om welke zaken het gaat, maar bevestigde dat in sommige gevallen de mogelijk onschuldig veroordeelden in de cel zitten.