SACRAMENTO, 23 Sept. Shareef Abdur-Rahim (31) van Sacramento Kings zet een punt achter zijn basketballoopbaan in de NBA. Hij heeft te veel last van een knieblessure, waardoor hij het grootste deel van vorig seizoen miste. Abdur-Rahim was vooral in zijn jonge jaren een vedette en beleefde zijn gloriejaren bij Vancouver Grizzlies. In 2000 won hij met het Amerikaanseteam goud op de Spelen van Sydney.