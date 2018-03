íSA – T.R.A.S.H.

In íSA ontvouwt zich de Scandinavische legende over een ijskoningin. Choreograaf Kristel van Issum: „Aanleiding voor de voorstelling zijn gedachten over vergankelijkheid. Alles kan zomaar wegvallen. In íSA wil ik de ziel weer een lichaam laten zoeken. We zien personen die in een lichaam afdalen, om vervolgens onzichtbaar de sculptuur en de klank van dat lichaam te bepalen.”