6 documentaire

Docs at the Docks

Amsterdam-Noord: NDSM werf, ITW. Aanvang: 20.30u. Kaarten: 7,50 euro. www.docsatthedocks.nl

In het kader van Docs at the Docks wordt vanavond Suspect Nation vertoond. De documentaire laat zien wat de praktijk is op het gebied van privacy en welke financiële belangen de privacyschendende industrie heeft. Na Suspect Nation zal er worden gepraat met Alexander Pechtold en Rop Gonggrijp over het verdwijnen van privacy en waarom dat een probleem is. Verder een bijdrage van de auteur van Alles onder controle Bart de Koning, spoken word van U.N.O.M en een column van Kamiel Proost.