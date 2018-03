Pleinvrees

Den Haag: NT-Gebouw (achter de schouwburg). Tijd: 20.30u. 0900-3456789; www.nationaletoneel.nl

De acteurs van het Nationale Toneel redden Pleinvrees, een tamelijk zwakke komedie van Alan Ayckbourn. In Pleinvrees, in de regie van Ivar van Urk, wil de schrijver laten zien dat onze anonieme levens meer met elkaar verbonden zijn dan we denken. Hiertoe schept hij zes personages die langs elkaar leven, en toch op wonderlijke wijze een band krijgen. Dat laatste mislukt, maar spelers als Stefan de Walle, Xander van Vledder, Eline ten Camp en Jeroen Spitzenberger leveren prachtige prestaties.