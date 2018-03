A Streetcar Named Desire

Actrice Janni Goslinga werd vorige week bekroond met de Colombina (beste vrouwelijke bijrol) voor haar rol van Stella in A Streetcar Named Desire. Het toneelstuk van Tennessee Williams uit 1947 werd vooral beroemd door de verfilming met Marlon Brando. Regisseur Eric de Vroedt (1972) verplaatste het stuk van New Orleans naar de Amsterdamse Pijp. Stanley is nu geen botte Pool meer, maar een Marokkaan met een gouden bril. Tamar van den Dop speelt Southern Belle Blanche.