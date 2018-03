Boeken op je mobiel

www.movels.eu, 4,50 euro per titel, eerste hoofdstuk gratis

Wachten bij de kapper, meerijden in de auto, reizen met de trein. Wat doe je? Een boek lezen natuurlijk. Op je mobiel. De keuze bij Movel is nog niet heel groot, maar het werkt als een tierelier. Uit de catalogus zoek je een titel die je aanspreekt. De Cock en moord in triplo bijvoorbeeld. Of Levenslang in Thailand, de autobiografie van een veroordeelde drugssmokkelaar. Je geeft je telefoonnummer op en krijgt een sms’je met een link naar een downloadlocatie om gratis het eerste hoofdstuk binnen te halen. Bevalt dat, dan koop je met een klik drie betaalsms’jes à 1,50 euro en heb je het hele boek tot je beschikking. Je kunt de lettergrootte wijzigen en kiezen voor wit op zwart of andersom. Nadeel: iedereen kan een boek door Movel laten aanbieden. Dat maakt het natuurlijk wel lastiger om het kaf van het koren te scheiden. (CJ)

Met bijdragen van Carola Janssen, Forra de Jong, Marten Mantel en David Vlietstra