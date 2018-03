3 Waarschuwen

Alarmservice menstruerende vrouwen

pmsbuddy.com

Saving relationships, one month at a time! is de slogan van PMSBuddy, een website die jou (als man) een waarschuwingsberichtje stuurt zodra je vriendin, zusje, bazin of welke vrouw dan ook in je leven weer op het punt staat ongesteld te worden. Met als doel dat je in de dagen die volgen rekening kunt houden met de snellere geïrriteerdheid die daar – soms – mee samengaat. Of maak gebruik van deze iets emotionelere periode door haar te verrassen met een cadeautje. Succes gegarandeerd. Maar ook menstruerende vrouwen zelf kunnen via de site mensen waarschuwen voor het feit dat de tijd van de maand er weer aankomt. Handig als je weet dat je dan licht ontvlambaar bent. Het is maar net wat je liever hebt: dat mensen niet alles weten van je menstruatiecyclus, of dat mensen er juist rekening mee kunnen houden. (MM)