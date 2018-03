Jazz International Rotterdam

Rotterdam. Van 23 t/m 28 september. Inl: www.jazzinternational.nl

Het thema van de 8ste editie van Festival Jazz International Rotterdam is ‘jazz & compositie’. Artistiek leider en componist Paul van Brugge heeft een veelzijdig programma samengesteld rondom de ontwikkelingen in de contemporaine jazz. Een centrale plek in het programma is ingeruimd voor het Codarts Symphonic Jazz Orchestra (CSJO), een samenwerking tussen de jazz- en klassieke muziekafdeling van Codarts. Vanavond om 22.00 uur is er in Dizzy Jazzcafé een (gratis) ‘warming-up concert’ door Michael Simon & Roots United (NL).