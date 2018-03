2,7 mln tekort Centrum Muziek

Muziekcentrum Vredenburg kampt met een exploitatietekort van 2,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de begroting die de gemeente Utrecht gisteren presenteerde. De financiële problemen komen vooral voort uit de tijdelijke verhuizing naar Leidsche Rijn. De gemeente zal het tekort op de begroting aanvullen.

Het aantal bezoekers van ‘De Rode Doos’ bij de A2 in Leidsche Rijn valt tegen. In het verhuizingsjaar 2007 trok het Muziekcentrum 208.000 bezoekers, voor 2009 zijn de prognoses bijgesteld naar 150.000. In 2007 werden er 439 concerten gegeven, voor 2009 staan er nog maar 275 op de begroting. Na 2012 zou het Muziekcentrum moeten opgaan in het nieuwe Muziekpaleis, op de oude locatie. Het project wordt door vertragingen geplaagd waardoor onduidelijk is of die datum haalbaar is.

Het publiek maakt niet makkelijk de gang naar Leidsche Rijn. Het Amsterdam Rijnkanaal vormt behalve een fysieke barrière voor veel Utrechters ook een mentale drempel. Bezoekers klaagden over de bereikbaarheid en de parkeertarieven. En er waren klachten over de akoestiek in de zaal van Vredenburg Leidsche Rijn.

Vorige week heeft directeur Ed de Haan zich ziek gemeld en de gemeente is op zoek naar een interim-directeur. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de ziekmelding niets met het tekort te maken. „Hij is twee jaar geleden begonnen aan een enorme klus, de overgang naar het Muziekpaleis. Daar kwam de verhuizing naar verschillende locaties bij en het neerzetten van de interne organisatie. Dat heeft enorm veel van hem gevergd.”