120.000 Nederlandse huishoudens –in totaal 200.000 mensen– moesten vorig jaar rondkomen van het wettelijk bestaansminimum. Dat aantal ligt ongeveer even hoog als in 2005 en 2006. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om mensen die structureel, minimaal vier jaar, op of onder het wettelijk minimum leven. (NRC)