2 EXPOSITIE

Bergeijk. T/m 26 okt. Ma-za 11.00-17.00u. Inl: www.krabbedans.nl.

In het Bergeijk van weverij De Ploeg en meubelfabrikant ’t Spectrum presenteert De Krabbedans actuele kunst en design. Eigentijdse ontwerpers en kunstenaars deden onderzoek naar De Ploeg en Gerrit Rietveld. Resultaat is een verrassende tocht langs 7 locaties, inclusief terrasje. Op een boerenerf groeit een textielobject van Tanja Smeets; in een particuliere bostuin plaatste sieraadontwerper Eelco Veenman zijn object; Berber Soepboer exposeert haar inkleurjurk. En oog- en tongstrelend is het koekdesign van Sigrid Calon.