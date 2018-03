2 Aankleden

Oh My Tees

www.ohmytees.com

Er is een nieuwe T-shirtshop online. Wéér een? Ja, maar ohmytees.com is toch net iets anders dan de rest. De initiatiefnemer, Dennis Bennink, verkoopt zijn eigen, kleinschalige T-shirtmerk Oh My! dat hij samen met een aantal jonge kunstenaars en ontwerpers heeft opgezet. Voor de webwinkel worden ook alleen relatief onbekende en fairtrademerken met een kleine oplage gekozen. Voorbeelden zijn Toykyo, Pyknic en Lazy Oaf. Van bepaalde shirts zijn maar tweehonderd exemplaren gemaakt. Nog een pluspuntje: de T-shirts kosten tussen de 20 en 40 euro. Naast tees kun je er ook accessoires aanschaffen. De kleinschaligheid van de merken is tevens een nadeel: het aanbod op de website is beperkt. Wellicht komt er in de gewone winkel wat meer te hangen, want op 10 oktober opent Oh My Tees een zaak in Utrecht, op de Donkere Gaard 9. (FdJ)