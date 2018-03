1 Verwonderen

Schilderen met tape

www.khaismanstudio.com

De van oorsprong Oekraïense Mark Khaisman gebruikt bruine verpakkingstape voor zijn kunstwerken. Op het eerste gezicht lijkt het alsof hij nog meer materialen gebruikt, omdat de voorstellingen zo goedgelijkend en gedetailleerd zijn, maar het is bruine tape op het plexiglas van een lichtbox, meer niet. Hij maakt gebruik van het feit dat meerdere lagen tape minder licht doorlaten dan één laag en dus donkerder zijn. Door de kleur van de tape doet het werk denken aan sepiafoto’s. Over zijn materiaalkeuze zegt Khaisman: „Elke kunstenaar weet: hoe meer restricties, des te beter het resultaat.” De meeste mensen weten hoe de tape aanvoelt en we kennen het geluid als je een stuk van de rol trekt, maar de enige vorm die we ermee maken is hooguit een lijn. Khaisman wil een stapje verder gaan en plaatjes maken die net zo herkenbaar zijn als het materiaal waarmee ze gemaakt zijn. Op de website staan een paar zeer uiteenlopende series. Er is een serie abstracte patronen, maar ook een serie met voorstellingen die zo uit een film noir lijken te komen, compleet met citaat eronder. (DV)