1 kunstproject

SOLOS

Den Bosch: diverse locaties. T/m 31 oktober. Inl: www.solos.nu

Tot en met 31 oktober neemt SOLOS bezit van Den Bosch. SOLOS Expo, door fotograaf Marcus Peters en art director Marjoes Corsten, bevat foto’s van jongeren gepresenteerd in het SM’s – Stedelijk Museum, het Noord-Brabants Museum en op straat. In het SM’s staat de verstilling centraal; in het Noord-Brabants Museum is het onderwerp tumult. SOLOS Event biedt jongeren een podium. Op diverse locaties in de stad presenteren jongeren zich met zelfbedachte en geproduceerde shows optredens, happenings en exposities.