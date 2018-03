Noordwijk. Pechtold was de beste tijdens de Algemene Beschouwingen. Dat zei VVD-coryfee Hans Wiegel gisteren in het tv-programmaBusiness Class. Wiegel noemde de leider van D66 een paar jaar terug nog gekscherend `Kereltje Pechtold`. ”Maar hij is volwassen geworden”, aldus Wiegel.