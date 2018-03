Wethouder: metro niet te stoppen

De gemeente Amsterdam zal nooit stoppen met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Ook het aanpassen van het traject is geen optie. Dat zei de Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema zaterdag in een interview met Het Parool. Volgens Herrema heeft het Amsterdamse stadsbestuur bij de besluitvorming over de metrolijn de risico’s te licht opgenomen. Herrema: „In de stad is te veel het beeld blijven hangen dat er helemaal geen risico’s zijn verbonden aan de aanleg. Toen het besluit werd genomen, is dat te vaak benadrukt. Er zijn nooit garanties gegeven, maar het beeld is toen wel ontstaan dat het zomaar kon.” Herrema waarschuwt dat nog riskante operaties voor de deur staan, onder meer bij het Damrak. „Het is niet even een tunneltje graven en klaar.” Hij zegt „God op m’n blote knieën te danken” dat Amsterdam sinds vorig jaar is verzekerd tegen schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. (NRC)