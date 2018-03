Wethouder bedreigd om windmolens

HILVERSUM. Wethouder Nico Verlaan van het Gelderse Duiven is de afgelopen maanden bedreigd wegens de voorgenomen plaatsing van een aantal windturbines in de gemeente. Dat zei hij zondag in het radioprogramma Atlas van de omroep Llink. De komst van vier windmolens van 150 meter in Duiven roept veel weerstand op, onder andere in het naburige dorp Lathum. De CDA-wethouder zei dat zijn gezin met de dood wordt bedreigd en dat er op internet luchtfoto`s van zijn huis zijn gezet.