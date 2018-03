Wereldtoppers Binoche en Kahn in dansje

Danstheater In-I van Juliette Binoche en Akram Khan. Gezien 19/9 Lyttelton Theatre, Londen. Ook: 11-13/11 De Munt, Brussel. www.akramkhancompany.net

De Franse actrice Juliette Binoche zag een paar jaar geleden een voorstelling van de Brits-Bengalese choreograaf Akram Khan en was diep onder de indruk van zijn virtuoze Indiase moderne dans. Net als de Franse ballerina Sylvie Guillem wilde ze samen met de gevierde Khan een voorstelling maken. En dus ging Binoche, overigens ook een verdienstelijk amateurschilder en dichter, in training. Maandenlang trotseerde ze pijn en blauwe plekken om met Khan, over wie gezegd wordt dat hij sneller beweegt dan God kan praten, de dansvoorstelling In-I te maken, een dansvoorstelling die vrijdag in in première ging bij het National Theatre in Londen.

Klittenbanddans over liefdesleed, zo zou je In-I kunnen omschrijven. Naast dansen wisselen Khan en Binoche ervaringen in de liefde uit. Binoches training werpt zijn vruchten af: ze slaat bepaald geen gek figuur, al is haar arsenaal aan bewegingen beperkt en heeft de 44-jarige Française niet meer de dartele veerkracht van een meisje. Maar keer op keer werpt ze zich overtuigend op de schouders of in de armen van Khan (34), om wie ze zich heen vouwt als een inktvis, die bedolven wordt onder haar zoenen en die ze verstikt onder haar liefde.

De zachtmoedige Khan op zijn beurt slaat aan het acteren en vertelt een verhaal over zijn eerste jeugdliefde, een blank niet-moslim meisje, van wie hij niet mag houden in zijn gemeenschap. Hij voelt zich ten opzichte van beide partijen een verrader. Ook Binoche vertelt over haar jeugdleed: terwijl ze in aan de metershoge decorwand hangt (een ontwerp van beeldhouwer en Turner Prize-winnaar Anish Kapoor), schetst ze een portret van een voorbije, ongezond jaloerse relatie.

De losse scènes, waaronder een hemeltergend amateuristische pantomime over een geliefde die steeds naast de wc-bril plast, blijven niet meer dan repetitievondsten. In feite bestaat In-I uit een handjevol ‘verhaaltjes’ die eindeloos uitgesponnen en in vorm herhaald worden tot er een klein uur vol is. Wat zich wreekt is een gebrek aan diepgang en, daarmee samenhangend, regie.

Als uitvoerend kunstenaar zijn Binoche en Khan, in hun eigen disciplines, de wereldtop. Maar hier schiet hun scheppend kunstenaarschap toch te kort. Als actrice overtuigt Binoche niet met haar jaren-tachtig zelfanalyse, Khan vertelt wel over zijn cultuurclash maar geeft daar theatraal geen vorm aan. Slechts bij vlagen zindert de zaal van zijn virtuoze solodans. Voor henzelf mag het verkennen van beider disciplines een avontuur zijn geweest, In-I had beter tussen de schuifdeuren kunnen blijven. Binoche talent komt beter tot zijn recht in het met de voorstelling meereizend bijprogramma Jubilations met haar schilderijen, en haar films.