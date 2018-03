Wel Wereldgroep, maar geen wereldtop

Het Nederlandse Davis-Cupteam voldeed het afgelopen weekeinde in Omnisport Apeldoorn tegen Zuid-Korea aan de sportieve plicht en keert na een afwezigheid van drie jaar in maart 2009 terug in de Wereldgroep. De nieuwe generatie tennissers vierde gisteren samen met captain Jan Siemerink een bescheiden feestje. Morgen volgt waarschijnlijk de ontnuchtering als de tegenstander in de eerste ronde uit de koker rolt. Nederland moet zich op het hoogste niveau zien te bewijzen tegen Spanje, de Verenigde Staten, Rusland, Argentinië, Frankrijk, Kroatië, Zweden of Duitsland. Stuk voor stuk tennisnaties die vele malen hoger ingeschaald dienen te worden dan Nederland en Zuid-Korea.

Siemerink wilde zich na de 3-2-overwinning in het promotie-degradatieduel nog niet bezighouden met een mogelijke volgende tegenstander. De vraag of de huidige ploeg thuishoort in de Wereldgroep, deed de oud-prof af met een dooddoener. „Ik heb vooraf ook al gezegd: ‘Als we winnen horen we thuis in de Wereldgroep, als we verliezen niet’. En daar blijf ik bij”, stelde Siemerink vast. Theoretisch gezien valt daar ook niets op af te dingen. In de praktijk is de huidige lichting echter nog ver van de wereldtop verwijderd. Buiten Robin Haase beschikt Nederland op dit moment over geen enkele tennisser in de tophonderd.

Het was veelzeggend dat Nederland in de enkelspelen de afgelopen dagen niets in te brengen had tegen Hyung-Taik Lee. De kopman van Zuid-Korea veegde afgelopen vrijdag Thiemo de Bakker van de baan en rekende gisteren in vier sets af met Jesse Huta Galung: 1-6, 6-1, 7-6 en 6-2. Siemerink stelde na afloop vast dat Huta Galung „dicht bij zijn hoogste niveau was gekomen”. En daarin had Siemerink gewoon gelijk. De 32-jarige Hyung-Taik Lee had in mei van dit jaar op Roland Garros voor het laatst een partij gewonnen. De huidige nummer 154 van de wereldranglijst werkte in Apeldoorn aan zijn zelfvertrouwen, maar moest teleurgesteld toezien hoe zijn teamgenoten het af lieten weten. Met zijn dubbelpartner Woong-Sun Jun verloor hij zaterdagmiddag het cruciale dubbelspel tegen Jesse Huta Galung en Peter Wessels in vier sets: 4-6, 6-4, 6-4 en 6-3.

De ontmoeting tussen Nederland en Zuid-Korea werd gisteren pas in de vijfde partij beslist. De Bakker (nummer 252 van de wereld) tegen Woong-Sun Jun (nummer 246) was op papier het affiche van een gemiddelde future-wedstrijd. Het twintigjarige Nederlandse talent kreeg ondanks zijn wanvertoning tegen Hyung-Taik Lee het vertrouwen van Siemerink. De captain had zijn speler wel op het hart gedrukt om in ieder geval met ziel en zaligheid te spelen. De Bakker beschaamde het vertrouwen dit keer niet.

In de weinig sfeervolle ambiance deed hij wat er van hem werd verwacht. De voormalige jeugdkampioen van Wimbledon was een paar klassen beter dan zijn twee jaar oudere tegenstander. In een oranje shirtje wist hij vanaf het eerst punt de beslissende partij te dicteren. De Bakker serveerde sterk, toonde vechtersmentaliteit en wist het publiek voor zich te winnen. De Nederlandse bank klapte bij ieder punt. De niet geheel fitte Zuid-Koreaan had niets in te brengen. De Bakker trok de partij in drie sets (6-2, 6-1 en 6-3) naar zich toe en bracht daarmee het beslissende vijfde punt binnen.

De opluchting was groot toen Nederland het karwei had geklaard. Siemerink sloot De Bakker op de gravelbaan in de armen. Privécoach Raemon Sluiter feliciteerde het grillige Nederlandse talent met zijn optreden. De paar duizend toeschouwers vierden juichend en zingend feest. Siemerink pakte vervolgens op de baan de microfoon en complimenteerde zijn ploeg in het openbaar. De captain had zich naar eigen zeggen geërgerd aan kritiek in de media op De Bakker en haalde zijn gram. „Thiemo heeft vandaag laten zien dat hij wel degelijk een wereldtopper kan worden!”, schreeuwde Siemerink de juichende massa toe.

Voor het imago van het Nederlandse tennis is de terugkeer in de Wereldgroep van groot belang. De komende maanden zal moeten blijken in hoeverre de huidige lichting Nederlandse proftennissers zich blijft ontwikkelen. Robin Haase en Martin Verkerk zijn beiden bezig aan een terugkeer na blessures. Beide profs hebben in het verleden laten zien dat ze op het hoogste niveau uit de voeten kunnen. Dat geldt nog niet voor Jesse Huta Galung, Thiemo de Bakker en Matwé Middelkoop. Peter Wessels neemt pas aan het einde van dit jaar een beslissing over zijn toekomst als tennisser. Het ligt voor de hand dat hij zich vooral op het dubbelspel gaat richten.

Siemerink wil na de succesvolle missie tegen Macedonië en Zuid-Korea graag zijn contract met de tennisbond verlengen. De captain noemde de terugkeer op het hoogste niveau van het landentennis „verrassend”. Hoe Nederland zich over een half jaar zal manifesteren tussen de echte wereldtop is pas een zorg van later. Nederland staat in ieder geval weer even op de tenniskaart.