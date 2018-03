Wapenstilstand van rebellen in Nigeria

Lagos.De belangrijkste Nigeriaanserebellenbeweging MEND heeft gisteren eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd na een week van aanvallen op olie-installaties in de olierijke Niger Delta. De MEND zei dat het die beslissing heeft genomen op verzoek van leiders van stammen in de regio. Maar de rebellenbeweging waarschuwde datde wapenstilstand wordt beëindigd als het leger weer aanvallen uitvoert. MEND verklaarde de olie-industrie in Nigeria vorige week zondag de oorlog na een grote aanval van het leger op een van haar bases. Nigeriaanse rebellengroepen zoals de MEND zeggen te strijden voor een grotere controle over de olierijkdom in het verarmde Nigeria, maar de strijd is ontaard in grootschalige criminaliteit.De afgelopen tien jaar zijn de onlusten heftiger geworden en zijn rebellengroepen en het legerin bijna constante staat van oorlog.