Waarom ben ik nog steeds jouw vriend?

„Drukke dag?” „Eerst koffie met Eva, daarna lunchen met Mier, toen wipten Fie en Job nog even langs, daar nog even een drankje mee gedronken, toen thee met Jan.” „Jan?” „Ja, die oude collega van me” „Die laatst dat feestje gaf?” Fanny lacht. „Nee, jij bedoelt Arne.” Fanny’s vriendje trekt zijn wenkbrauwen op. „Ik houd het allemaal niet meer bij.” „Maar het was gezellig?” „Heel gezellig”, zegt Fanny. „En fijn dat ik ze allemaal weer eens even heb gezien.” Tevreden laat ze zich op de bank ploffen.

Nog snel klapt Fanny haar laptop uit. In haar Hyvesinbox zit een mailwisseling met als onderwerp: reünie van de fantastic four. Met haar vier oude middelbareschoolvriendinnen heeft ze al maanden het plan eens met zijn allen te gaan eten. Na twee mislukte pogingen om een afspraak te maken, is iemand zo dapper geweest om het nog eens te proberen. De locatie (‘leuk tentje op de Overtoom’), de gespreksonderwerpen (‘wisten jullie trouwens dat Iris zwanger is van een twintig jaar oudere man?)’ en de bestelling (‘veeeel wijn’) liggen al vast.

Nu alleen nog een datum. Daar mailen ze al sinds 8 augustus over. De nieuwe afspraak wordt nu ook weer geëlimineerd, een van de meisjes is stewardess. „Wauw wat te gek dat we nu gaan afspreken. Maar helaas kan ik dit weekeinde en ook het weekeinde daarop niet, moet beide dagen vliegen… ik heb nog geen rooster voor de periode die daarop volgt, maar denk dat ik veel in het weekeinde zal werken… we houden contact! Kussie.” Hyves.nl always in touch with your friends, leest Fanny somber.

Het is dinsdag dus ’s avonds tijd voor de wekelijkse bierdrinktraditie met de vaste vriendinnengroep. „Het is toch gek dat het gewoon niet lukt om met sommige mensen af te spreken? Ook als iedereen het zo graag wil?” Iemand haalt zijn schouders op. „Het fijne aan echte vrienden is dat het contact onderhouden geen enkele moeite kost, dat getuigt maar weer dat we hier zitten.” Fanny kijkt tevreden de tafel rond, maar dat is toch nog geen reden om het niet meer te proberen. „Ik heb mijn Hyves opgegeven”, zegt Alma. „In plaats van om op een snelle manier met vrienden te kunnen communiceren, kreeg ik er alleen maar nieuwe bij.”

Voor Alma naar huis gaat, laat Fanny haar snel nog even een kaartje tekenen voor een oud-collega van de krant die een baby heeft gekregen. „Wanneer kun jij langs gaan, dan zet ik dat gelijk even op de kaart?” vraagt ze aan Alma. „We sturen toch een kaart”, zegt Alma met grote ogen. Het aantrekken van haar jas staakt ze even om haar uitdrukking kracht bij te zetten. Fanny bungelt verbaasd met de kaart in de lucht. „Ja, die heb je toch net getekend.”

Dan begrijpt ze het pas. „We moeten toch wel even gaan kijken”, zegt Fanny verontwaardigd. Alma zwijgt. „Ik heb al een leuk cadeautje gezien”, zegt Fanny oppeppend, alsof daar het probleem ligt. „Fanny je bent zo attent”, kermt Alma uit. „Word jij nooit moe van jezelf?” „Eigenlijk niet”, lacht Fanny nu ietwat verlegen, „het is toch gezellig?!” „Nee, het is een verplichting, als vriendschap niet vanzelf gaat, dan is het geen vriendschap.” „Nu misschien, maar over een paar jaar wordt alles lastiger, dan krijgen vrienden baby’s, banen en echtgenoten. Dan zul je er moeite in moeten stoppen om ze te zien, anders raak je ze een voor een kwijt.”

Alma doet inderdaad nooit moeite. Nooit staat er een afspraak in haar agenda. Hetzelfde geldt voor haar vrienden. Ze belt er een paar op als ze zin heeft en iedereen kan altijd meteen diezelfde avond. Geen moeite. „Ik heb ze allemaal weten te behouden. Behalve degene die ik stom vond.” „Vond je Sarah ook stom?” Alma verzakt. Sarah was ze helemaal vergeten. Sarah was heel leuk. Wat is daar misgegaan? „Ik belde haar een keer niet terug, gewoon vergeten. Blijkbaar heb ik te lang gewacht. Want toen ik dat uiteindelijk wel deed, belde zij mij niet meer terug.”

Is dat dan alles wat je moet doen om een vriendschap in leven te houden: contact bewaren? Het lijkt ons sterk. Want vaak maakt het juist met je beste vrienden niets uit hoe vaak je elkaar spreekt. Daar kunnen maanden overheen gaan en toch kun je vanaf het eerste moment dat je elkaar weer ziet slap van het lachen op straat liggen.

Alma pakt haar telefoon en belt Sarah: „Hey Saar.” „Zo, van jou heb ik lang niks gehoord. Was je me vergeten?” „Nee. Ik dacht dat ik je wel had gebeld.” „Maakt niks uit hoor, was een grapje. Hoe is het nu?” Een grapje is nooit een grapje, als Alma oplegt weet ze zeker dat deze vriendschap met een goede reden is doodgebloed. „Hebben de mensen die anderen verwijten maken dan zelf helemaal geen vrienden?” vraagt Alma. „Jawel, hun vrienden maken zelf ook verwijten. Het zijn gewoon niet onze vrienden.”

Wat is er nu echt nodig om een vriendschap te onderhouden? „Waarom ben ik nog steeds jouw vriend?” vraagt Fanny aan Alma. „Omdat je geen moeite kost, en je altijd smarties bij je hebt.” Fanny lacht, maar dan betrekt haar mond: „En als ik depressief word en ik heel veel moeite kost…” „Dan zal ik bij je blijven, maar ik weet toch dat je altijd leuk blijft, ook als je depressief zal worden. Dat je grappen maakt over je eigen ongeluk. Daar heb ik je zorgvuldig op uitgekozen.”

De volgende dag loopt Fanny door de supermarkt. Terwijl ze een zak uien oppakt, hoort ze achter zich: „Hoerenwijf!” Ze draait zich om, daar staat een oude schoolvriendin, precies één van het viertal met wie ze wilde afspreken. „Gore trut!” Ze vliegen elkaar om de hals. Niet veel later zitten ze om de hoek in het café, de twee andere vriendinnen worden ge-sms’t. Ineens kan iedereen.