Vrouwenfluisteraar en telefoondildo

Meisjes kijken vrijwel vanaf de geboorte meer naar gezichten, jongens eerder naar voorwerpen. En overal ter wereld zeggen vrouwen, als ze twee jongens zien vechten: „houd daarmee op!”

Psychobioloog en psychotherapeut Martine Delfos stelde zondag in Boeken (VPRO) dat die jongens meestal eerder stoeien dan vechten: het is geen agressie, maar meten. En de meeste mannelijke omstanders zullen niet ingrijpen, maar blijven toekijken.

Delfos schreef een boek getiteld Verschil mag er zijn. Waarom er mannen en vrouwen zijn. Daarin stelt ze dat de menselijke soort verfijnd is, doordat er twee typen mensen bestaan, die elk uitblinken in verschillende taken. Die trend naar de erkenning van aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen is al een tijdje gaande. Je zou alleen kunnen tegenwerpen dat de maatschappelijke waardering voor mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, bijvoorbeeld afgemeten aan wat je op televisie ziet, niet zo gelijk verdeeld is.

Op de commerciële zenders wemelt het wel van de programma’s waarin vrouwelijke preoccupaties worden aangesproken. De naakte waarheid (RTL4) is een variant op de talloze make-overprogramma’s. Vrouwen die zichzelf lelijk vinden worden anders gekapt en gekleed, maar hun zelfvertrouwen wordt vooral verhoogd door gepeuter aan de ziel van life alchemist Robert Pino, een soort van vrouwenfluisteraar. Woensdag moest Hanna (46) uit Uithuizen steeds maar naar zichzelf in de spiegel kijken en uiteindelijk een serie naaktfoto’s laten maken. Hanna sputterde tegen: „Ik kom uit een provincie waar dat niet echt op prijs gesteld wordt”, maar was toch zeer verguld met het resultaat.

Met moeite zou je De naakte waarheid nog enige emancipatorische betekenis kunnen toekennen. Maar Can’t Buy Me Love (RTL5) tapt uit een heel ander vaatje. In de villa die vorig jaar als De Gouden Kooi dienst deed, worden zeven vrouwen en vijf mannen bij elkaar opgesloten. Elke week mogen de mannen een vrouw uitkiezen om het bed mee te delen. In ruil krijgen ze zijn creditcard om mee te shoppen. Wie niet wordt gekozen, moet de villa verlaten. Het gaat er stevig aan toe. Ik noteerde de uitspraak van een van de dames: „Ga jij maar zoenen en gangbangen, dan trek ik je creditcard wel leeg.”

Tot nu toe houden de kijkcijfers van het dagelijks uitgezonden Can’t Buy Me Love niet erg over. Misschien komt daar verandering in nu deze week de verhoudingen worden omgedraaid en de redactie een mannenoverschot creëert.

Wel succesvol en totaal niet rolbevestigend is de sketch comedy op vrijdagavond van de VPRO, Toren C. Het is de eerste uitzending van dit type waarin twee vrouwen bijna alle personages spelen. Net als de bewoners van de RTL-villa lijken Margôt Ros en Maike Meijer geobsedeerd door seks en macht. Het gaat in hun show vooral om kantoorsituaties en ongemakkelijke roldoorbrekingen. Beurtelings spelen ze bitches in mantelpak, kolvende moeders, brutale meiden of dames die een telefoon met trilsignaal als dildo gebruiken. In een vast nummer zijn ze twee stoer pratende bewakingsbeambten met martiale snorren. Precies om vijf uur doen ze de snorren af en gaan met hun eigen stem over tot het bespreken van huishoudelijke beslommeringen.

Ik moest in het begin even wennen aan Toren C, omdat ook hyperbolische en geperverteerde kantoorhumor toch kantoorhumor blijft, en daar houd ik niet zo van. Maar Ros en Meijer maken wel slim gebruik van hun uitzonderingspositie op televisie: ze kunnen platte en seksistische grappen maken, zoals ook alleen gehandicapten, zwarten en Joden foute humor over zichzelf mogen verkopen. Het resultaat is dat je als kijker misschien je eigen vooroordelen beter herkent.

Vrijdag was Ros, behalve samen met Meijer bij Pauw & Witteman ook te zien in De wereld draait door, wegens het theaterprogramma Onder vrouwen. Ook daarin wordt het publiek gebombardeerd met seksuele ontboezemingen en fantasieën. De tijd is rijp voor uitdagend vuilbekkende dames, zo veel is duidelijk. Het verschil tussen vrouwen en mannen wordt dan weer iets kleiner, want ik zie Ros en Meijer niet zo snel stoeiende jongetjes uit elkaar trekken.