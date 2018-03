Volleybalsters naar World Grand Prix

Omsk, 22 sept. De Nederlandse volleybalsters hebben gisteren hun laatste wedstrijd op het kwalificatietoernooi voor de World Grand Prix in Omsk verloren. De vrouwen van bondscoach Avital Selinger gingen met 3-0 (25-9, 25-19 en 25-17) onderuit tegen Rusland. Het was de enige verliespartij. Nederland had zich zaterdag met een 3-0 (25-23, 25-21 en 25-14) zege op Duitsland al geplaatst voor de World Grand Prix in augustus volgend jaar. Nederland speelde voor het laatste onder leiding van Selinger, die verder gaat als clubcoach van Martinus.