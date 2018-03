Volleybalsters naar World Grand Prix

OMSK. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de World Grand Prix volgend jaar. Nederland won zaterdag bijhet kwalificatietoernooi in het Russische Omsk met 3-0 van Duitsland. Daarmee was het team van bondscoach Avital Selinger al zeker van deelname aan het evenement. Het laatste duel werd gisteren met 3-0 verloren van Rusland. Het was het laatste toernooi van Selinger als bondscoach. Hij wordt trainer bij de vrouwen van Martinus.