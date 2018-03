Met een bevriend echtpaar ’s avonds aan tafel in een restaurant vroeg de ober of wij een aperitief wensten. Met ons vieren bestelden wij per persoon een glas witte wijn.

„U kunt ook een hele fles nemen, daarin zitten 6 glazen.”

„Maar wij willen niet meer dan één glas van een aperitief drinken en zien daarna bij het eten weer verder.”

„Dan schenk ik de glazen toch wat voller!”

Jan Custers

