Versnipperde jeugdzorg

Jeugdzorg kreeg bij de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week in de Tweede Kamer minder aandacht dan was verwacht, gezien de aanwassende problemen. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) zet met honderd miljoen euro extra vooral in op het in elke gemeente in te stellen Centrum voor Jeugd en Gezin – een open huis voor wie het moeilijk heeft, hetzij met opvoeden, hetzij met opgroeien. Die centra moeten samenwerken met de bestaande bureaus Jeugdzorg, teneinde alle vormen van jeugdzorg te coördineren.

De PvdA heeft een plan gelanceerd voor reorganisatie van het jeugdbeleid: om de wachtlijsten te slechten en de „versnippering” te beteugelen, moeten wethouders verantwoordelijk worden voor de coördinatie van de jeugdzorg. Nu is die een gedeelde verantwoordelijkheid van de ministeries van Onderwijs, Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hoe die wethouders dat dan gaan aanpakken (via nieuwe versnippering? via die nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin?) is onduidelijk.

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed. Er zijn er ook met wie het goed fout gaat. Die groep groeit deels doordat er meer stoornissen her- of erkend worden. Stond het jongetje met ADHD vroeger eindeloos op de gang, tegenwoordig worden zulke moeilijkheden onderkend. Wie meer probleemjeugd ziet, heeft het drukker, maar er wordt ook meer geholpen. Dat is winst.

Het aantal probleemjongeren groeit echter ook evenredig met de ontwikkeling van een wereld die steeds hogere eisen stelt, aan ouders net zo goed als aan hun kinderen. Dat kan onoverzichtelijke psychische en sociale ellende met zich meebrengen, zoals isolement, verwaarlozing, mishandeling, drank- en drugsgebruik, of wezenloos onaangepast gedrag door sociale en taalachterstand.

Al jaren circuleren er plannen voor het bundelen van de vele instanties en hulpverleners die nu, even goedbedoelend als naarstig, langs elkaar heen werken.

Daarnaast zijn er paniekreacties, zoals onlangs de aankondiging van de ministers Rouvoet en Hirsch Ballin (Justitie, CDA) om ouders van zware overlast gevende jonge kinderen tot de orde te roepen, onder andere met opschorting van de kinderbijslag en acute uithuisplaatsing van een kind – alsof er geen wachtlijsten bestaan.

Het probleem ís versnippering. Niet alleen van de hulpverlening, ook van de steeds verder uitwaaierende opdrachten die de jeugdzorg opgelegd krijgt. Waar is de jeugdzorg ook alweer voor bedoeld? Niet om overlast op te lossen. Niet om het lerarentekort te ondervangen. Jeugdzorg is geen justitiële instantie. Jeugdzorg is er ook niet om om ouders de gelegenheid te geven hun verantwoordelijkheden te ontlopen. Als het nodig is, is jeugdzorg er wel om kinderen tegen hun ouders te beschermen.

Jeugdzorg is er om zorg te dragen voor de jeugd die al dan niet zwaar in de knel zit, en de mogelijkheden zijn beperkt. Uiteindelijk gaat dit over kinderen van wie niet genoeg gehouden wordt – dat is het echte probleem en dat is moeilijk te verhelpen.