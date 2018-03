Verbod op short selling lost niets op

Met hun verbod op short selling treffen de autoriteiten de brenger van het slechte nieuws. Short selling is, direct of indirect, van levensbelang voor de financiële markten. De overheden, die verantwoordelijk zijn voor de meeste zeepbellen op de markten door de buitensporige geldaanwas, waarmee ze de natuurlijke hebzucht van agressieve bankiers faciliteren, zoeken uiteraard naar zondebokken als de markten keren. Maar tijdens marktinzinkingen vervullen short sellers een essentiële economische functie door het identificeren van systeemrot.

De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter omschreef het kapitalisme als een proces van “creatieve verwoesting”. Zonder die verwoesting wordt de creativiteit in de kiem gesmoord, omdat de (schaarse) middelen worden besteed aan economische activiteiten die geen waarde meer toevoegen. In een economie met een ideale balans zijn de rendementen op innovaties en investeringen net genoeg om de beste nieuwe producten te financieren, terwijl het geld duur genoeg wordt gehouden om de ergste verliezers te kunnen elimineren. Speculanten in aandelen zorgen voor marktenthousiasme voor de winnaars, en short sellers dwingen de verliezers tot liquidatie, waardoor middelen vrijkomen voor nieuwe gebruiksdoeleinden. Ze zijn allebei nodig.

Bij een zeepbel vloeit er te veel kapitaal naar innovatie en wordt er niet genoeg druk gezet op bedrijven die geliquideerd zouden moeten worden. Als gevolg daarvan nemen de excessen toe: in 1999 waren er te veel waardeloze dotcom- en telecombedrijven, en in 2005-2006 waren er te veel overbodige en onbetaalbare huizen. Intussen breidde de rot zich uit, eerst in waardeloze dotcoms en overtollige breedbandcapaciteit, vervolgens in betalingsproblemen bij hypotheekbezitters, en nu in de financiële dienstensector, die op de meeste terreinen een enorme overcapaciteit kent.

Nadat een zeepbel is gebarsten, worden short sellers buitengewoon actief, omdat er heel veel rot te identificeren en weg te snoeien is. Door technologieaandelen en hypotheekobligaties te ‘shorten’ duwen ze de minst competente verkopers van de markt en zorgen ze ervoor dat de overtollige capaciteit verdwijnt.

Door bedrijven tot faillissementen te dwingen, verminderen ze de capaciteit en maken ze het mogelijk dat sterkere partijen met betere bedrijfsmodellen en minder vreemd vermogen meer marktaandeel winnen. Door de hele markt heen identificeren ze fraude en voorzien ze in straffen als er sprake is van misleiding. Ze steunen ook de behoedzamen en schaden de overagressieven, waardoor het systeem zijn evenwicht kan hervinden.

Als de overheidsverboden op short selling zouden werken, zouden ze de economie grote schade toebrengen. Gelukkig zijn er, in een financieel systeem met actieve markten voor futures en opties, genoeg alternatieven voorhanden voor hen die de zwakkeren willen uitschakelen.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

