Vancini overleden

ROME, 22 sept. De Italiaanse filmregisseur Florestano Vancini is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Vancini`s films belichten de geschiedenis van Italië in de tweede helft van de twintigste eeuw. Vancini debuteerde in 1960 met de film La lunga notte del `43, waarvan het scenario was ontleend aan een verhaal van Giorgio Bassani. Andere films zijn I lunghi giorni della vendetta, een soort western op zijn Italiaans