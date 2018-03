Van de schop in de grond tot de Zevende Dag

‘Nog in deze kabinetsperiode’, riep de minister van Verkeer en Waterstaat, ‘gaat op dertig plaatsen de schop in de grond om wegen te verbreden.’

Als ze het fileprobleem willen oplossen, zetten de verantwoordelijke politici altijd een beetje een keel op – alsof ook hun stembanden een vuist hebben gemaakt. ‘De knelpunten moeten aangepakt worden’, lichtte Camiel Eurlings nog toe. ‘Ik denk dat Nederland daar keihard aan toe is’.

Aanpakken, knelpunten, schop in de grond, keihard. De mobiliteit is altijd lawaaierig geweest. En ordinair natuurlijk – denk aan playmates op de motorkap van een glimmende nieuwe auto.

Iets van de bronsgroene praatjesmaker was ook hoorbaar in de verzekering dat er een halt zal worden toegeroepen aan de kans dat een paar armoedzaaiers (die zich geen auto kunnen permitteren), met duurzame juristerij onder hun arm de aanleg frustreren van wegen waar het hele volk naar snakt. Van Telegraaf-taal is de beoogde premier van toekomstig Nederland nooit afkerig geweest. Straks zullen Kamerleden (die het spuugzat zijn) waarschijnlijk over milieutuig spreken, of zelfs over milieuterroristen, die ons het rijden onmogelijk maken. En daarop volgt wellicht een wet die bezwaarschriften strafbaar stelt, noodweer daargelaten.

Het zou mij als verkeersdeelnemer overigens een lief ding waard zijn als Eurlings op die dertig knelpunten de schop snel in de grond steekt. Maar ik heb er een hard hoofd in. Tegen het einde van deze kabinetsperiode (al zouden ze door een wonder 2011 halen) zijn ze hooguit op de helft. En dat betekent dan vijftien opgebroken knelpunten en vijftien ingewikkelde omleidingen. Want klaar is er natuurlijk nog niks. En daar zouden we de minister op moeten afrekenen. Maar tegen die tijd is iedereen de grootspraak van 18 september 2008 al weer vergeten. Wedden?

In Amsterdam – één groot knelpunt – hadden ze gisteren hun Autovrije Dag. Dat ze die op een zondag houden, als bovendien de Dam-tot-Dam-loop is georganiseerd, Ajax in Rotterdam speelt en driekwart van de stad toch al onberijdbaar was, bewijst dat het evenement zelfs als gebaar niets voorstelt. Gemeentes die ons serieus voor de finale milieuramp willen bewaren sluiten hun straten en pleinen permanent voor alles wat de Uitstoot verhoogt. Wie het één keer per jaar viert getuigt van minachting voor de boodschap waarmee Al Gore al sinds mei 2006 op tournee is.

Ik zei vieren, en zo zag het er ook uit. Het was ludiek als op een door GroenLinks georkestreerde vrijmarkt. De burgemeester reed in een elektrieke wagen aan het hoofd van een optocht van tweehonderd ‘milieuvriendelijke voertuigen’ – typisch een idee uit de jaren tachtig van Wijnand Duyvendak. En de ongemotoriseerde Angels van Marijke Vos (ik zou niet weten wie anders op zo’n debiel idee had kunnen komen) zouden een Guinness Book-achtig record vestigen met ‘de langste hinkelbaan ter wereld’. Je schaamt je dood als je weer ’s in het buitenland komt en ze blijken er van gehoord te hebben. Thuis in Amsterdam maakte zich alvast grote meewarigheid van mij meester.

(PS. Over milieu, mobiliteit en economie gesproken: ik zapte langs een discussie bij MAX over de zondigheid van de nieuwe winkelsluitingswet. Een lid van de Christen-Unie-jongeren beriep zich op Genesis: op de zevende dag zult gij rusten. Zijn opponent was een boekverkoper die vertelde dat zijn omzet juist op zondag zó groot was dat hij er de winkel op maandag én dinsdag met gemak van zou kunnen sluiten. Maar wie heeft eigenlijk ooit beweerd dat de Zevende Dag toentertijd toevallig op een zondag viel? Dat haalt zelfs een doorgewinterde exegeet niet uit de bijbeltekst. En dan kunnen christenen en heidenen toch in oecumene besluiten om er, net als bij Pasen, wisseldagen van te maken?)

