Van de Camp wordt lijsttrekker CDA bij Euroverkiezingen

Den Haag, 22 sept. Tweede Kamerlid Wim van de Camp van het CDA is de beoogde lijsttrekker voor de partij bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. Het partijbestuur van het CDA neemt naar verwachting vanmiddag het besluit om hem voor te dragen. De 55-jarige Van de Camp zit sinds 1986 in de Kamer en is de langstzittende van de fractie. Tegenkandidaten kunnen zich tot eind oktober melden. Op het partijcongres op 8 november kiest de achterban de lijsttrekker. Op 4 juni volgend jaar zijn deverkiezingen.