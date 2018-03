tv nieuws en documentaires Tegenlicht: Energy war 2008 Ned.2, 20.55-21.48u. Tegenlicht belicht het thema energie in een 4-delige serie en speelt met de vraag: Wat te doen als olie en gas onbetaalbaar worden? Er komt een nieuwe tijd aan, met andere winnaars. Tegenlicht schetst de toekomst van onze energie. Vanavond aflevering 1. Samenstelling en regie: IJsbrand van Veelen. Shell gas station employee Dan Bajada changes the price of regular gas below $4 in Menlo Park, Calif., Thursday, Sept. 11, 2008, for the first time since 2007. While the return of $100 oil is being greeted as relatively good news for consumers, the jarring reality of $4 or even $5-a-gallon gasoline stirred up an unprecedented level of consumer angst that experts say will keep people from reverting to extravagant energy use for years to come _ if ever again. (AP Photo/Paul Sakuma)

