tv andere aanraders

Secret diary of a call girl

RTL 5, 22.50-23.20u.

Secret diary of a call girl is een Britse serie gebaseerd op een waar verhaal, beschreven in het boek The Intimate Adventures Of A London Call Girl over het leven van call girl Belle de Jour. Vanavond aflevering 1. Op het eerste gezicht leidt de twintiger Hannah (Billie Piper) een alledaags leven in Londen. Haar omgeving denkt dat zij ’s avonds doorwerkt als juridische secretaresse. Niemand weet dat zij bijklust als callgirl Belle de Jour. De serie was een succes in de VS en Groot-Brittannië.