Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over een gezin waarvan de afgelopen tijd vier kinderen uit huis werden geplaatst. Sinds de tragische dood van Savanna, in september 2004, is er veel veranderd bij Jeugdzorg. Kinderen worden nu veel sneller uit huis geplaatst, vorig jaar zelfs 3.000 meer kinderen dan in 2006 voor. Deskundigen twijfelen nu echter aan deze nieuwe aanpak. Volgens hen worden de kinderen nu in een soort overreactie te snel uit huis gehaald. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Aandacht voor de nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Afgelopen weekeinde kwamen zij in Hoorn bij elkaar om de slachtoffers te herdenken. Een van hen is Miranda Tijsen, de stiefmoeder van de vorig jaar vermoorde Maurice Tijsen. Ook een reportage over Ginny Mooy, een antropologe die woont en werkt in Sierra Leone. Mooy tekende de schokkende verhalen op van kindsoldaten die zich in de oorlog schuldig hebben gemaakt aan gruwelijke wandaden. Mooy werd verliefd op een van hen. Ned.2, 20.25-20.55u.

Nova. Aandacht voor een vakbondsactie tegen containers die een conserverend gas bevatten dat bij inademen tot grote gezondheidsproblemen kan leiden, zoals enkele Rotterdamse havenarbeiders hebben ondervonden. Verder een sfeerreportage over het Labourcongres in Manchester. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

Spraakmakers: Paul Verhoeven. De internationaal vermaarde, Nederlandse regisseur Paul Verhoeven praat met Michiel Berkel over de reacties op zijn boek Jezus van Nazaret, over de ‘historische’ figuur Jezus. Hij schat in hoe groot de kans is dat het boek in de VS wordt uitgebracht en praat verder onder meer over de in zijn ogen onterechte kritiek op de islam. Het Gesprek, 18.00-19.00u.

De wereld draait door. Zangeres Nynke Laverman vertelt over het nummer Hallelujah van Leonard Cohen, dat zij heeft opgenomen in het Fries. Thijs Römer praat over de eerste film die hij heeft geschreven en geregisseerd: Het wapen van Geldrop. Tafelheer bij Matthijs van Nieuwkerk is olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Onder de gasten schrijver Joost Zwagerman naar aanleiding van zijn nieuwe bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays. Ned.1, 23.00-0.00u.

The dark side of fame with Piers Morgan. Serie onderzoekt de schaduwkanten van beroemdheid. Jason Donovan was de perfecte teenagerprins in de jaren 80: van soapstar via popstar tot musicalstar. Zijn neergang ging gepaard met cocaïnegebruik en rechtszaken over zijn seksuele geaardheid. Donavon vertelt hoe hij er weer bovenop kwam. BBC 1, 23.35-0.20u.

documentaire

Tegenlicht: Energy war 2008. Vervolg op de documentaire uit 2006 over de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, de kans op oorlog en mogelijkheden van alternatieve energie. In 2008 is de urgentie van deze vragen door de stijgende vraag en door hogere prijzen alleen maar toegenomen. De verhoudingen tussen de Verenigde Staten (onder leiding van de Texaanse oilman George Bush) en Rusland (president Medvedev als voormalig bestuursvoorzitter van Gazprom) bekoelen snel. Rusland maakt gebruik van zijn gigantische gasreserves als politiek instrument jegens voormalige Sovjetrepublieken. Sinds het najaar van 2006 is olie tweemaal zo duur geworden: van ruim 70 dollar per vat naar het recente record van 147 dollar. Olievelden en olievoorraden blijken sneller uitgeput te raken dan geschat, terwijl de wereldwijde vraag in hoog tempo toeneemt. De hoge prijzen aan de pomp hebben in Europa al tot protesten geleid: van truckers, boeren, vissers en vervoersbonden tot benzine pomphouders,en taxichauffeurs. Marcel Kramer, directeur van de Nederlandse Gasunie, Wim Thomas, scenariospecialist bij Shell en Willem Middelkoop kijken met Rembrandt Koppelaar, schrijver van De Permanente Oliecrisis, naar strategieën en scenario’ s bij de groeiende energievraag. Ned.2 20.55-21.45u.

Die Wehrmacht: Eine Bilanz. Vijfdelige serie over het leger van Hitler, de oorlogsmachine die van 1939 tot 1945 door Europa denderde. Afl. 2: Wende des Krieges. Canvas, 22.05-23.00u.

informatief

Panorama: You can run... Actuele reportage waarin reporter Simon Boazman onderzoekt hoeveel informatie over hem is opgeslagen bij allerlei overheidsinstanties. BBC 1, 21.30-22.00u.

Westerman’s nieuwe wereld: In God we trust. Oud-Amerikacorrespondent Westerman maakt tijdens zijn herontdekkingsreis door Nederland kennis met de religieuzen. Hij verwacht een oase van Hollandse nuchterheid. Maar op de Nederlandse Biblebelt treft hij hel en verdoemenis.Ned.3, 21.30-22.05u.

Dokument: De roze wolk. Tweede, laatste deel van een documentaire over twee homostellen (twee mannen en twee vrouwen) uit Den Haag die met z’n vieren een kind willen krijgen en opvoeden. Ned.2, 22.50-23.54u.

Sport

Holland Sport. Livesportshow. Wilfried de Jong praat met wielrentalent Thomas Dekker en onderwerpt schaatser Erben Wennemars, net terug van een trainingskamp, aan een fitheidstest. Ned. 3, 20.30-21.30u.