'Stonehenge is vervlogen Lourdes'

Stonehenge is driehonderd jaar jonger dan gedacht. De oudste stenen fase van het beroemde Britse monument dateert van ongeveer 2.300 voor Christus. Dat zeggen Geoff Wainwright en Tim Darvill zaterdag in het BBC-programma Timewatch.

De archeologen deden in maart van dit jaar zelf opgravingen in de stenen cirkel. Dat mocht voor het eerst in 44 jaar. Ze namen ongeveer honderd monsters van organisch materiaal in de holtes van de binnenste ring van arduinstenen. C14-datering bij Oxford University leverde de nieuwe, vroegere datering op.

Aan de stenen, afkomstig uit Wales, wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven en daarom denken Wainwright en Darvill dat Stonehenge een soort prehistorisch Lourdes was, waar mensen van verre naartoe kwamen om zich te laten genezen. Dat verklaart volgens hen het grote aantal skeletresten met aandoeningen die in graven in de omgeving zijn gevonden.

Daarentegen ziet de Engelse archeoloog Mike Parker Pearson van Sheffield University Stonehenge als een monument voor de doden. Televisiezenders als BBC en National Geographic sponseren het recente nieuwe onderzoek naar Stonehenge. Daardoor worden theorieën met veel aplomb gepresenteerd.