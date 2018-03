Sterke groei omzet computerbranche

Voorburg, 22 sept. De omzet van automatiseerders is in het tweede kwartaal van dit jaar, na twee voorgaande kwartalen van afnemende groei, toegenomen met ruim 10 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De groei van de totale zakelijke dienstverlening kwam uit op 8,3 procent. De ICT-bedrijven zijn de voornaamste aanjagers van de economische groei in de zakelijke dienstverlening.