Staken te duur voor Zaanse chauffeurs

Tien van de 51 bussen in Zaandam reden vanochtend niet in de spits. Vakbond FNV Bondgenoten voerde een actie voor meer veiligheid in de bus, maar erkent dat de actiebereidheid onder de chauffeurs minder groot was dan verwacht. Doordat slechts een beperkt aantal buschauffeurs meedeed aan de staking, was de overlast voor reizigers beperkt.

De buschauffeurs willen meer veiligheid in de bus. Op dit moment zijn de bussen uitgerust met camera’s en een communicatiesysteem met de centrale. Beide middelen kunnen niet voorkomen dat chauffeurs regelmatig worden bedreigd of bespuugd door jongeren, aldus de vakbond. De chauffeurs willen een systeem in de bus waarmee ze onderling kunnen communiceren. Ze kunnen elkaar dan waarschuwen of helpen, bijvoorbeeld als een zich misdragende passagier uit de bus is gezet en op een volgende bus wacht.

Busbedrijf Connexxion stelt dat het huidige communicatiesysteem goed werkt, en wil niet op de eis ingaan. Volgens Bert de Graaf, al 26 jaar buschauffeur, vindt Connexxion het te duur. „Wat vind je belangrijker, veiligheid van je personeel of geld?”

Volgens bestuurder Paul van Golde van FNV Bondgenoten staan de meeste chauffeurs wel achter de actie, maar zijn ze actiemoe. „Een paar maanden geleden hadden we natuurlijk al die grote ov-actie en het kost ze toch geld.” Of de actie een vervolg krijgt is nog onbekend. Deze week wordt er in ieder geval niet meer gestaakt door de Zaanse chauffeurs.