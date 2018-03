Sonsbeek trekt 110.000 bezoekers

ARNHEM, 22 sept. De beeldenmanifestatie Sonsbeek 2008 in Arnhem heeft ruim 110.000 bezoekers getrokken. Dankzij deze grote toeloop is zeker dat er ook een elfde editie van Sonsbeek zal komen, zo maakte artistiek directeur Anna Tilroe gisteren tijdens het slotfeest bekend. Het voortbestaan van de tentoonstelling was onzeker omdat de vorige editie, in 2003, slechts 22.000 bezoekers had getrokken. Dit jaar was vooral de processie, waarbij inwoners van Arnhem de 26 kunstwerken naar Park Sonsbeek droegen, een groot succes.