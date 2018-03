Snoop Dogg faalt zelfs in oud werk

Pop Snoop Dogg. Gehoord: 21/9 HMH Amsterdam.

De stem van Snoop Dogg (35) kwam begin jaren negentig stormachtig de hiphopwereld in aan de hand van meesterproducer Dr. Dre. Hij vond in de lijzige, stroperige stem van Snoop Dogg het missende ingrediënt om zijn pompende en piepende G-Funk te perfectioneren. De stem van Snoop was die van een geharde tiener die op onderkoelde toon de grimmigste straatverhalen rapte. Een ontspannende, dampende stem die de zwaarste beats verzachtte en van een nieuwe dimensie kon voorzien.

Zestien jaar later is de stem van Snoop Dogg niet meer de vernieuwende rapstem die hij toen was, maar die van een gearriveerde veteraan die op cruise control zijn kabbelende raps op een beat drapeert. De stem is nog regelmatig te horen op de heerlijkste muziek, maar mist steeds vaker de urgentie en spanning uit de begindagen.

Dat weet de stem zelf ook wel en dus is er elk concert veel aandacht voor het oude werk, zoals de cinematische openingstrack Murder Was The Case, de dreigende debuutsingle Deep Cover en de traditionele afsluiter Who Am I (What’s My Name)?, ditmaal voorafgegaan door een korte, rommelige rockversie.

Tijdens het concert in de HMH in Amsterdam klonk de stem geen moment geïnspireerd en waren de achtergrondstemmen van Kurupt en Daz van Tha Doggpound– die zelf menige hiphopklassieker hebben volgerapt – tijdens de intermezzo’s zelfs nauwelijks verstaanbaar. De liveband speelde plichtmatig mee met korte versies van hits als Nuthin’ But A G Thang en B*** Please en de spijkerharde drumfills leidden vaak af van de sterke beats en, erger nog, de stem. Die raffelde snel nog wat hits als Sensual Seduction en Signs af zonder dat die gingen leven en liet het publiek op de automatische piloot wat zinnetjes nazeggen.

Karakteristiek was de wijze waarop de stem de verhalende Slick Rick-cover Lodi Dodi bracht: ook zonder inspanning blijft de ontspannen ontrafeling van het verhaal deels overeind, maar dan zonder de dramatische nadruk en impact die het op plaat heeft. Wanneer in een uur hoogtepunten uit een indrukwekkend oeuvre nooit het gaspedaal wordt ingedrukt, wordt zelfs de stem van Snoop Dogg een schim van zichzelf.