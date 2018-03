Mars, marktleider op het gebied van tussendoortjes, bindt de strijd aan met overgewicht. Niet door light-varianten van hun chocoladerepen te maken, maar door de portiegrootte te beperken. Van elke minivariant Mars, Twix, Snickers en Milky Way is nu 2 gram af.

Slankere reepjes voor slankere mensen? „Ja”, zegt Timo Hoogeboom, directeur van Mars Nederland. „Door deze aanpassing blijft de energiewaarde van al onze minireepjes nu onder de psychologische grens van 100 kilocalorieën. We hebben er grootse verwachtingen van. Chocola is genieten, een onderdeel van het rijke leven. En dat is goed, mits het past in een gebalanceerde levensstijl.”

Vandaag begint Mars de campagne ‘Chocolade in balans’ waarmee de snoepfabrikant consumenten duidelijk wil maken dat af en toe chocola eten niet zo slecht is, mits met mate. Door de portiegrootte te verkleinen, wordt het voor de consument vanzelf makkelijker maat te houden, zo is de gedachte.

Van de 7 miljoen huishoudens in Nederland koopt bijna de helft weleens minireepjes, weet Hoogeboom. „Mini’s worden met name gekocht door gezinnen met kinderen. In de ogen van de zogeheten gatekeepers, zij die de inkopen bepalen, begon de perceptie te leven dat onze chocolaatjes te veel calorieën bevatten. Vergeleken met andere tussendoortjes valt dat overigens nog wel mee, maar in ons vak is perceptie van de consument waarheid. Daarom hebben wij ons nu gericht op de emotionele grens van 100 kilocalorieën.”

De Milky Way mini is uitgekomen op 71 kilocalorieën, de Twix mini zit met 96 kilocalorieën net onder de grens van 100. In de zak mini’s van 375 gram die voorheen 19 reepjes van bijna 20 gram bevatte, zitten nu 21 reepjes van 18 gram. De prijs is hetzelfde gebleven.

Maar is het een afdoende maatregel, enkel de porties verkleinen? Hoogeboom: „Bij mensen die veel diëten, had het geen positieve uitwerking, zo bleek uit onderzoek. Zij bleven evenveel eten. Maar bij een bredere groep consumenten bleek het wel te leiden tot een verminderde consumptie.”

Daarom leeft bij Mars de overtuiging dat twee gram verschil per reepje wel degelijk uitmaakt. „Het werkt uiteindelijk heel psychologisch”, zegt Hoogeboom. „Ga maar na, er is niemand die zegt ‘ik ga vandaag eens honderd gram chocola eten’.”

Paul Rosenmöller, voorzitter van de stuurgroep van het Convenant Overgewicht, noemt het initiatief van Mars „een stapje in de goede richting.” Maar hoeveel het gaat bijdragen aan het terugdringen van overgewicht, weet Rosenmöller niet. De veranderingen mogen wat hem betreft ook wel wat sneller. „Mars wil ook in 2009 en 2010 minder verzadigde vetten en minder suiker in zijn repen verwerken. Maar waarom niet al in 2008? Vanuit ons perspectief is er geen tijd te verliezen.”

Volgens Hoogeboom is dat echter niet zo eenvoudig. „Soms ben ik weleens jaloers op frisdrankfabrikanten, die gemakkelijk light-versies van hun product kunnen maken”, verzucht hij. „Ons probleem is dat suiker behalve voor de smaak, ook voor de structuur van de chocola zorgt. Daar heb je bij vloeistoffen als cola geen last van. Een suikervervanger zou de hoeveelheid energie verminderen, maar de reepjes moeten lekker blijven en van dezelfde kwaliteit, we willen het harde product behouden. Het is een zoektocht.”

Ook de vetten kunnen niet verder omlaag, zegt Hoogeboom. „De wettelijke definitie van chocola schrijft voor dat er tenminste 25 procent vet in moet zitten. Wij zitten met onze repen nagenoeg tegen die grens aan. Zodra je daaronder komt, mag je het geen chocola meer noemen, maar heet het cacaofantasie. Dat is voor ons geen optie.”

Mars voerde al wel andere verbeteringen door. Zo lukte het om 97 procent van de zogeheten transvetten uit de producten te verwijderen en is het bedrijf bezig alle kunstmatige kleur- en smaakstoffen uit de reepjes te halen. Verder geeft de verpakking tegenwoordig precies aan hoeveel de reep bijdraagt aan de dagelijkse energie-inname. Hoogeboom: „We gaan daarbij uit van de energiebehoefte van een volwassen vrouw, 2.000 kilocalorieën. Dat is aan de veilige kant, want volwassen mannen en opgroeiende pubers verbruiken meer energie en mogen dus ook meer eten.”

Rosenmöller juicht het toe, maar zou tevens graag zien dat Mars zich aan een experiment waagt door op middelbare scholen alleen nog maar de verkleinde mini’s aan te bieden. „Dat zou helemaal binnen onze filosofie passen dat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze moet worden.”

Dat Mars met zijn mini’s onder de 100 kilocalorieën blijft, is volgens Rosenmöller geen toeval. „Op scholen is een discussie gaande om dat in de toekomst als grens te gaan hanteren voor verantwoorde snacks. Mars anticipeert daarop.”

Dat kleine porties per saldo leiden tot minder eten blijkt ook uit twaalf jaar oud onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Brian Wansink. Hij schreef er twee jaar geleden een boek over, Mindless eating, dat ingaat op hoe mensen sluipend veel te veel calorieën binnenkrijgen.

Wel tekende Wansink bij zijn bevinding aan dat mensen die net een grote Mars gegeten hebben, minder snel geneigd zullen zijn weer een nieuwe te kopen. De verzadigingsgrens is dan bereikt. Kleinere reepjes zullen leiden tot sneller opeenvolgende consumptie.

Hoogeboom denkt dat niet. „Mensen willen van chocola genieten op een speciaal moment en in een speciale stemming. Dat ze bij kleinere porties vaker chocola zouden gaan eten, vind ik niet logisch.” Overigens is de hoeveelheid chocola die Nederlanders eten de laatste tien, twintig jaar gelijk gebleven, aldus Hoogeboom: „De Nederlander eet constant 2,6 kilo chocola per jaar.”