Schoonzus Blair weg uit Gaza

Gaza, 22 sept.Lauren Booth, een schoonzuster van de Britse ex-premier Tony Blair, heeft zaterdag de Gazastrook verlaten waar zij al weken vastzat. Booth was er 23 augustus per boot gearriveerd samen met 43 pro-Palestijnse activisten die de Israëlische blokkade van de Gazastrook wilden doorbreken. De Israëlische en aanvankelijk ook de Egyptische autoriteiten wilden Booth niet over land laten vertrekken. Uiteindelijk mocht Booth zaterdag toch via Egypte weg. De meestevan haar mede-activisten waren eind augustus al teruggevaren. Blair is op dit moment speciale vertegenwoordiger van het internationale Kwartet dat een oplossing tussen Israël en de Palestijnen probeert te realiseren.