Scherpe kritiek op Marokkaanse fatwa

Rabat, 22 sept. De Hoge raad van Marokkaanse ulema`s (islamitische rechtsgeleerden) heeft gisteren een recente uitspraak scherp veroordeeld van een Marokkaanse geestelijke dat meisjes vanaf negen jaar mogen trouwen. De bewuste geestelijke, Mohamed Ben Abderrahman al-Maghraoui, is volgens de raad een ”agitator” en ”misleider”. De raad herinnerde eraan dat in Marokko de huwelijksgerechtigde leeftijd voor meisjes op 18 jaar is gesteld door het parlement na consultatie van de ulema`s. De aanklager in de hoofdstad Rabat heeft een onderzoek ingesteld naar de geestelijke en zijn fatwa, een islamitisch decreet.