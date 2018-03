Ruiters springen naar derde plaats

Barcelona, 22 sept. De Nederlandse springruiters zijn gisteren in Barcelona derde geworden in de slotwedstrijd van de Super League. De ploeg werd ook derde in de eindrangschikking. In Spanje kwamen voor Nederland Angelique Hoorn, Leon Thijssen, Marc Houtzageren Gerco Schröder in actie. Thijssen bracht het er met één springfout in twee manches het best van af. Duitsland won zowel het concours in Barcelona als het klassement.